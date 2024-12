Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Frosinone, match dello stadio Benito Stirpe valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Dopo il pareggio dello scorso turno contro il Modena, gli uomini di Massimiliano Alvini vogliono ritrovare subito il feeling con la vittoria per cercare di restare al di fuori della zona retrocessione.

Cosenza-Frosinone, come seguire il match

La squadra giallazzurra di Leandro Greco, dal suo canto, si trova ancora all’ultimo posto in classifica e ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria per evitare di perdere altro terreno dalle rivali. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 17:15; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.

