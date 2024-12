Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Lumezzane-Pro Patria, match valido per la diciottesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. I bresciani hanno perso l’abbrivio nelle ultime uscite, reduci da due pareggi e una sconfitta che hanno fatto perdere terreno in classifica. Contro la formazione di Busto Arsizio, senza vittoria addirittura da otto partite, c’è però una grossa occasione per tornare ai tre punti.

Lumezzane-Pro Patria: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.