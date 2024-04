Cosenza-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza Bari, match dello stadio San Vito Marulla valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra calabrese deve assolutamente fare punti tra le mura amiche per cercare di allontanarsi dalla zona più delicata della graduatoria. La formazione pugliese, dal suo canto, non si trova in una situazione tanto migliore e spera di riuscire a strappare un risultato pesante su un campo difficile e contro una diretta rivale per la salvezza. I padroni di casa sono in serie positiva da tre turni con due pareggi e una vittoria, mentre gli ospiti, arrivano da soli due punti negli ultimi cinque turni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

