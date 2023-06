Corea del Sud-Nigeria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Mondiali Under 20 2023

Corea del Sud-Nigeria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per i quarti di finale dei Mondiali Under 20 2023. Ci si gioca il pass per le semifinali e dunque sale l’attesa per questa sfida tra outsider: da una parte i giovani asiatici, dall’altra i ragazzi africani. Appuntamento fissato alle ore 19.30 italiane di domenica 4 giugno, chi vincerà? Diretta tv non prevista, diretta streaming gratis sul sito ufficiale della Fifa.