Coppa Italia Femminile 2022/2023, Roma-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming semifinale ritorno

Oggi, sabato 11 marzo, alle 14:30 allo Stadio Tre Fontane la Roma sfiderà il Milan con in palio la finale di Coppa Italia di calcio femminile. Si riparte dall’1-0 dell’andata a favore delle rossonere e le giallorosse cercano l’impresa tra le mura amiche. La gara sarà visibile su La7 (collegamenti con l’altra semifinale Inter-Juventus), La7.it e su Timvision. Si sfidano la squadra con il migliore attacco nella Coppa Italia in corso (la Roma, 14 reti, come la Juventus) e quella con la migliore difesa (il Milan, un solo gol subito in cinque incontri prendendo in considerazione quelle che ne hanno giocato almeno due gare).