Benevento-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Como, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine giallorossa, dopo il pareggio ottenuto in casa della Ternana, sperano di portare a casa il bottino pieno per abbandonare la zona retrocessione. Il club lombardo, invece, vuole dare seguito ai risultati per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

