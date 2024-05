Cocciaretto-Zarazua oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Renata Zarazua nel match valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Foro Italico. La marchigiana prova a uscire da un periodo difficile: tante sconfitte pesanti negli ultimi mesi, soprattutto per il modo in cui sono arrivate. Spesso nella lotta, non concretizzando match point o vantaggi importanti nei momenti decisivi delle partite. A livello mentale ha bisogno di qualche vittoria l’azzurra per ritrovare fiducia. Zarazua ha vinto due buoni match in qualificazioni ed è avversaria da non prendere sottogamba, ma Elisabetta dovrà cercare di non subire la pressione dell’evento. Parte lei favorita.

Cocciaretto e Zarazua scenderanno in campo oggi (mercoledì 8 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come quarto incontro della giornata dalle 10.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.