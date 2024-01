Cocciaretto-Potapova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Anastasia Potapova nel secondo turno del WTA 500 di Linz 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. Esordio abbastanza comodo per entrambe le giocatrici: l’azzurra ha lasciato due games nel derby contro Lucrezia Stefanini, mentre la russa ha eliminato anch’essa in due set netti l’altra nostra giocatrice proveniente dalle qualificazioni Sara Errani. Potapova ha iniziato il 2024 con un precoce eliminazione agli Australian Open per mano di Juvan, ma in precedenza era riuscita a raggiungere il terzo turno a Brisbane, mentre Elisabetta è alla ricerca della migliore condizione e di partite da mettere sulle gambe dopo una difficile conclusione di 2023 dal punto di vista fisico.

Cocciaretto e Potapova scenderanno in campo giovedì 1 febbraio ad orari oda definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match accompagnando i propri lettori con una diretta testuale, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.