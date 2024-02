Ferrari-Hamilton, quella ‘Rossa’ con il 44 nella partnership con Peroni: coincidenza o indizio?

di Mattia Zucchiatti 41

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma per più di qualcuno c’è stato anche quello, seppur nascosto nella veste di indizio social. Il matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari nel 2025 sta per diventare realtà. Una notizia clamorosa, che permette di guardare con un altro occhio l’annuncio di pochi giorni fa (era il 30 gennaio) sulla partnership tra la scuderia di Maranello e Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il premium brand di birra italiana appartenente ad Asahi Europe & International. Nella foto allegata al comunicato, tra una birra, le cuffie e un cappellino, spunta anche un modellino di Ferrari del 1955. Che ad un occhio attento mostra un numero non certo banale: il 44, quello adottato da Maurice Trintignant nel GP di Monte Carlo 1955. Ma allo stesso tempo è quello di gara di Lewis Hamilton. Coincidenza o no? Un nuovo mistero in una storia che di fascino ne ha a dismisura.

“Per festeggiare la partnership e dare inizio alle esperienze entusiasmanti che seguiranno, oggi Peroni Nastro Azzurro 0.0% ha svelato la produzione di una serie in edizione limitata di Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, un messaggio d’amore per i fan di Scuderia Ferrari, i Tifosi, riconosciuti per la grande passione delle griglie di partenza F1. In onore di questo primo anno di collaborazione, sono state prodotte 2.024 bottiglie di Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, ognuna delle quali è numerata singolarmente, dal numero 1 al 2.024”, si legge nel comunicato sulla partnership.