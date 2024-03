Cocciaretto-Osaka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Naomi Osaka nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La marchigiana ha il vento in poppa dopo lo splendido titolo conquistato nel Challenger di Charleston e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Dovrà prestare enorme attenzione, tuttavia, alla fuoriclasse giapponese, pluricampionessa Slam ed ex numero uno delle classifiche mondiali. Quest’ultima è in gara grazie al ranking protetto e sta provando a ritornare sui propri livelli dopo aver saltato tutta la stagione 2023 a causa della maternità. Tra le due giocatrici non ci sono scontri diretti all’attivo da registrare. In palio per la vincitrice c’è un secondo turno molto complicato contro l’ucraina Elina Svitolina, quindicesima forza del seeding.

