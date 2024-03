Arnaldi-Fils oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Matteo Arnaldi sfiderà Arthur Fils nel primo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Promette spettacolo il match tra due giovani top 40, per poco non testa di serie, determinati a staccare il pass per il secondo turno e proseguire il proprio cammino oltreoceano. Fils ha vinto due partite a Indian Wells e partirà leggermente favorito secondo i bookmakers; di contro, in California Arnaldi è stato fermato dal futuro vincitore Alcaraz al secondo turno ed appare leggermente meno in forma rispetto all’inizio di stagione. L’azzurro ha però vinto entrambi i precedenti, lo scorso anno a Madrid e New York.

