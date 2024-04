Cocciaretto-Bogdan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Charleston 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Ana Bogdan al primo turno del WTA 250 di Bogotà, torneo di scena sui campi in terra verde del South Carolina. Cerca un po’ di continuità la tennista marchigiana, che in queste ultime settimane si è comportata bene a livello di WTA 125, con una vittoria proprio a Charleston e una semifinale a San Luis Potosi, ma che non è stata nel mezzo fortunatissima a Miami, dove invece ha pescato all’esordio Naomi Osaka. Bogdan dopo aver raggiunto la finale nel torneo di casa a Cluj ha giocato soltanto due partite nell’ultimo mese e mezzo, perdendole entrambe negli States. Le due si affrontarono nel 2021 sul rosso del Roland Garros, con vittoria in due set facili della romena. Ma si trattava di una delle prime esperienze di Cocciaretto in un Grand Slam.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI