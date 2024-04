Cocciaretto-Azarenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Charleston 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Victoria Azarenka al secondo turno del WTA 250 di Bogotà, torneo di scena sui campi in terra verde del South Carolina. In una stagione in cui erano fin qui arrivate tante sconfitte ‘nella lotta’, al primo turno Elisabetta è riuscita ad aver la meglio per 7-6 al terzo su Ana Bogdan dopo quasi due ore e mezza di battaglia. Punti importanti, ma soprattutto fiducia che cresce. Ora l’impegno contro un’Azarenka in buona forma appare complicato, ma senza dubbio il divario su una superficie più lenta rispetto al cemento si assottiglia.

