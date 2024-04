Cobolli-Nadal in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2024

Flavio Cobolli se la vedrà contro Rafael Nadal nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Non sarà di certo un match come gli altri per il giovane tennista romano, che affronterà in uno storico torneo del calendario ATP un campione al quale è addirittura dedicato il campo sul quale si disputerà l’incontro. Nadal proverà a fare il suo ritorno in un match ufficiale a distanza di più di tre mesi dall’infortunio patito a Brisbane, con in mezzo solo quell’apparizione a Las Vegas per l’esibizione con Alcaraz. I bookmakers nonostante il lungo stop puntano sul maiorchino, dato estremamente favorito per la vittoria del match.

Cobolli e Nadal scenderanno in campo martedì 16 aprile non prima delle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.