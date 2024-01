Cobolli-Lestienne in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2024

Flavio Cobolli affronterà Constant Lestienne nel secondo turno dell’ATP 250 di Montpellier 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese. Una gran bella vittoria in rimonta al debutto per il tennista romano, che conferma il suo ottimo momento di forma che aveva già mostrato in Australia. Ora, anche su una superficie sulla quale non ha molta esperienza, punta a ottenere un bel bottino di punti. Il match contro un altro veterano di casa non è da sottovalutare, ma è certamente alla portata del Cobolli ammirato fin qui in questo 2024. Lestienne ha battuto in tre set lo spagnolo Zapata Miralles all’esordio.

Cobolli e Lestienne scenderanno in campo giovedì 1 febbraio come secondo match sul centrale a partire dalle 14:30. La diretta televisiva del torneo di Montpellier è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo francese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.