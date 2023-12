Cittadella-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Spezia, match del Tombolato valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi guidati da Edoardo Gorini continuano a rimanere nelle posizioni di alta classifica e non smettono di sognare la qualificazione ai playoff o addirittura qualcosa di più. La squadra ligure, dal suo canto, è reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria ed ha assolutamente bisogno di rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

