Sorrento-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Casertana, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli ospiti vogliono inseguire il sogno che porta alla vetta della classifica ed alla Serie B che Caserta, come città, sogna come uno dei pù grandi traguardi nella storia. Difronte nella rincorsa in questa giornata i campani si troveranno il Sorrento che invece ha oggettivi motivi per fare punti per uscire dalla zona rossa della classifica. Match che andrò in onda a partire dalle 16.30 e che sarà trasmesso su Sky Sport 256 e NOW.