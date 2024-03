Cittadella-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Modena, match del Tombolato valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine granata sta vivendo un momento di grande difficoltà e ha bisogno di tornare a vincere tra le mura amiche per scacciare la crisi. La squadra di Paolo Bianco, dal suo canto, vuole difendere il piazzamento playoff fino alla fine per entrare nelle migliori otto del torneo. I padroni di casa, dopo una lunga serie di sconfitte consecutive, sono tornati a fare un punto a Cosenza, ma ora sperano di ritrovare la vittoria tra le mura amiche. Il club gialloblù, invece, dopo le beffe contro Cremonese e Feralpisalò, vuole rialzare la testa per non perdere il treno playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

