Ciclismo, Tour of the Alps 2024 prima tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour of the Alps 2024 inizia oggi con la prima tappa, lunga 133,5 chilometri da Egna a Cortina sulla Strada del Vino. Frazione inaugurale interamente in terra trentina, con un circuito finale che potrebbe già ingolosire alcuni dei big al via dell’ex Giro del Trentino. A poche settimane dal Giro d’Italia c’è grande curiosità per vedere i vari Geraint Thomas, Romain Bardet, Ben O’Connor e molti altri all’opera. In chiave italiana i nomi più gettonati sono quelli di Antonio Tiberi e Filippo Zana. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

TOUR OF THE ALPS 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

PERCORSO E ALTIMETRIA DI TUTTE LE TAPPE

START LIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via alle ore 12:00 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 15:10 e le 15:30 in base alla media oraria. La prima tappa del Tour of the Alps 2024 sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 13:40 sia in chiaro su RaiSport che sui canali Eurosport, oltre che in diretta streaming tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Sky Go e Now. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.