Ciclismo, Gran Premio Indurain 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

Va in scena oggi l’edizione 2024 del Gran Premio Miguel Indurain, semiclassica spagnola che anticipa di poche ore la partenza del Giro dei Paesi Baschi. Un percorso ondulato e selettivo, con partenza e arrivo a Estella-Lizarra dopo 198 chilometri, promette spettacolo tra diversi corridori di primo livello. Ion Izagirre vuole confermare la vittoria dello scorso anno, ma dovrà fare i conti tra gli altri con Michael Woods, Warren Barguil, Mattias Skjelmose, Simon Yates e magari anche con l’azzurro Andrea Bagioli. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire al meglio la corsa.

GP INDURAIN 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA

START LIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via alle ore 12:10 dal chilometro zero dopo aver percorso la fase di trasferimento, con l’arrivo sul traguardo che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:05 e le 17:20 ma comunque variabile in base alla media oraria tenuta dal gruppo. Il Gran Premio Miguel Indurain 2024 sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle 15:30 sia in chiaro su RaiSport che sui canali Eurosport, con gli appassionati che avranno numerose opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn e Sky Go. Sportface vi terrà aggiornati sull’andamento della corsa con risultati, classifiche e tanto altro ancora.