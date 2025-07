La Ferrari ha appena annunciato il rinnovo di contratto: una mossa che ha sorpreso gli appassionati di Formula 1.

La notizia del licenziamento di Christian Horner ha colto di sorpresa tutti gli appassionati di Formula 1. Dopo 20 anni il dirigente sportivo britannico ha lasciato il suo ruolo di Team Principal della Red Bull, che ha subito provveduto a nominare Laurent Mekies – ex Ferrari, attualmente Team Principal della Racing Bulls – come suo successore.

Horner lascia dopo otto Mondiali piloti e sei campionati costruttori vinti: probabilmente hanno pesato le questioni personali che hanno tenuto banco lo scorso anno ma anche il rendimento non esaltante della RB21 nel Mondiale 2025. Già nei minuti successivi alla notizia del licenziamento di Horner è cominciata a trapelare qualche indiscrezione su un suo possibile approdo in Ferrari nel 2026, vista la posizione tutt’altro che solida di Frederic Vasseur.

In attesa di capire quali saranno le prossime mosse in tal senso, da Maranello arriva la notizia di un rinnovo a sorpresa che mette a tacere tutte le voci di mercato circolate di recente. La Ferrari ha infatti deciso di continuare a dare fiducia ad Antonio Giovinazzi, attualmente al volante della 499P Hypercar nel campionato del mondo Endurance.

Annuncio Ferrari, arriva il rinnovo: “Per me è una famiglia”

Giovinazzi ha firmato un contratto pluriennale con il Cavallino rampante: il 31enne pugliese potrà quindi continuare a guidare la Ferrari nel WEC e nelle prossime edizioni della 24 Ore di Le Mans. Non solo: con questo rinnovo, infatti, Giovinazzi mantiene anche il suo ruolo come pilota di riserva della Rossa di Maranello in Formula 1. Grazie a questa nuova intesa il pilota di Martina Franca potrà celebrare il traguardo dei 10 anni con la Ferrari.

“Otto anni fa è cominciata la mia avventura con la Ferrari, che per me è molto più di un team, è una famiglia – le parole del pilota italiano nel comunicato ufficiale del team – Rinnovare oggi significa continuare una sfida che mi appassiona ogni giorno, in un ambiente dove contano le persone, il lavoro di squadra e l’ambizione”.

“Essere pilota ufficiale nel Wec e terzo pilota in Formula 1 è un impegno che affronto con grande orgoglio e motivazione – ha poi proseguito Giovinazzi – Ringrazio la Ferrari per la fiducia rinnovata, perché crescere con questi colori addosso è qualcosa di speciale. Non vedo l’ora di vivere i prossimi capitoli di questa storia con l’impegno, la passione e la fame di risultati che mi accompagnano da sempre”.