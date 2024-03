Monopoli-Sorrento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Monopoli-Sorrento sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Da una parte i pugliesi, dall’altra i campani: gli ospiti hanno bisogno di punti per continuare a credere nei playoff, visto che al momento sono dodicesimi e ancora in lizza per la post season, i padroni di casa sono quartultimi e possono ancora sperare nella salvezza. Chi vincerà allo stadio Veneziani? Fischio d’inizio alle ore 14 di sabato 30 marzo, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.