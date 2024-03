Ciclismo, E3 Saxo Classic 2024: percorso e altimetria, sono 17 i muri da affrontare

L’altimetria e il percorso della E3 Saxo Classic 2024, classica fiamminga giunta alla sessantaseiesima edizione e in programma venerdì 22 marzo. A pochi giorni da Gand-Wevelgem e Giro delle Fiandre, ecco un importante test sulle pietre per big del calibro di Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel che sono pronti a catalizzare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. I 207 chilometri con partenza e arrivo in quel di Harelbeke promettono scintille, specie nel finale, per una corsa che potrebbe farsi ancora più dura e selettiva qualora il meteo dovesse complicare la via già non facile dei corridori.

Da un punto di vista altimetrico il percorso è soprattutto caratterizzato da 17 muri, di cui 16 concentrati in un intervallo di 100 chilometri che si concluderà ai -20 km dal traguardo. Un quadro molto simile rispetto alla passata edizione, con il cambiamento più significativo rappresentato dalla presenza del muro di Ellestraat al posto dell’Eikenberg. A poco più di 40 km dalla conclusione ecco l’accoppiata con Paterberg (400 metri al 12% e punte del 20%) e Vecchio Kwaremont (2200 metri, 4% medio e punte all’11%) come degno antipasto del Fiandre. Poi altri due muri, con il Tiegemberg come ultima asperità a 20 chilometri dal traguardo.

L’altimetria della E3 Saxo Classic 2024