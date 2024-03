Ciclismo, E3 Saxo Classic 2024: startlist e favoriti, nuova sfida tra Van Aert e Van der Poel

L’edizione 2024 della E3 Saxo Classic, in programma venerdì 22 marzo, si preannuncia ricca di spunti di interesse vista anche la partecipazione di diversi nomi di spicco a pochi giorni da impegni quali Gand-Wevelgem e soprattutto Giro delle Fiandre. Ecco quindi che i 207 chilometri e i 17 muri da affrontare con partenza e arrivo in quel di Harelbeke assumono ancora più importanza. A rubare la scena, in qualità di grandi favoriti della vigilia, sono senza dubbio i due corridori che hanno già monopolizzato la classifica nel 2023: Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel.

Il belga della Visma-Lease a Bike ha già dato prova di avere il colpo di pedale giusto in questo inizio di stagione e sicuramente cercherà in tutti i modi di ripetersi sulle pietre fiamminghe per preparare al meglio l’assalto alla “Ronde”. Attenzione però all’olandese campione del mondo in carica, che oltre a voler vendicare il secondo posto dello scorso anno ha già dato prova alla Sanremo di essere in condizione risultando fondamentale per la vittoria di Philipsen nella Classicissima.

Qualora Van Aert risultasse troppo “marcato” o in una giornata storta, la corazzata Visma potrebbe sempre lanciare alternative di assoluto valore come Christophe Laporte e Dylan Van Baarle, ma non mancheranno gli avversari di livello anche negli altri team. Ecco quindi che sono attesi al via corridori del calibro di Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step) insieme ai compagni di squadra Kasper Asgreen, Yves Lampaert e anche all’azzurro Gianni Moscon. Dovrebbe essere della partita anche Matej Mohoric (Bahrain Victorious), oltre a Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Alberto Bettiol (EF Education EasyPost), Mads Pedersen e Jasper Stuyven (Lidl-Trek).