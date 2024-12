“Tadej Pogacar, il piccolo principe diventato re“. È questo il titolo dello speciale dedicato al grande campione del ciclismo in onda su Sky Sport 24 e NOW dal 26 dicembre e disponibile on demand. Il ciclismo è lo sport delle emozioni, delle imprese, dei record. Ma è soprattutto lo sport dei campioni che fanno innamorare ed appassionare, e il 2024 di Tadej Pogacar racchiude bene tutto questo. Una stagione senza precedenti che il campione sloveno ripercorre in una lunga intervista esclusiva di fine anno rilasciata a Sky Sport. Lo speciale sarà anche in anteprima dal 21 dicembre su Sky Sport Insider, la sezione di skysport.it dedicata ai temi e ai protagonisti dello sport. Vengono evidenziati anche lati molto intimi di Pogacar: dal rapporto con la fidanzata e collega Urska Zigart alla relazione con il nostro paese che definisce “quasi una seconda casa”. E poi le delusioni del 2023, ma soprattutto i tanti successi di questa stagione. Sempre con il sorriso da Piccolo Principe capace di dominare il ciclismo mondiale da vero Re. “Tadej Pogacar, il piccolo principe diventato re” è curato e realizzato da Luigi Vaccariello e Francesco Sgaramella.