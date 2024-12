Una giornata magica per l’Italia a Winterleiten nella prima tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista naturale. La spedizione azzurra ha occupato sette gradini del podio su nove tra singolo femminile, doppio maschile e singolo maschile. La copertina di giornata è quindi della vincitrice, Evelin Lanthaler, detentrice della Coppa del Mondo, autrice di una gara con record della pista (1:00.13) e il tempo totale di 2’01″71, davanti alle connazionali Daniela Mittermair (+0″70) e Nadine Staffler (+0″82) che completano il podio tutto azzurro. Quarto posto per l’austriaca Tina Unterberger (+1”10), mentre l’altra italiana Tina Stuffer ha chiuso quinta a 1”16. L’austriaca Ricarda Ruetz, la tedesca Lisa Walch, l’austriaca Naomi Thoni, la connazionale Hannah Nagele completano la top 10. “Il mio obiettivo era iniziare bene la nuova stagione. La prima manche è stata davvero forte e nella seconda ho giocato un po’ più sul sicuro”, ha analizzato Lanthaler all’arrivo.

Tanti sorrisi azzurri anche nel doppio maschile. Merito di Tobias Paur e Andreas Hofer che si guadagnano il secondo posto davanti agli altri azzurri, i fratelli Matthias e Peter Lambacher. A trionfare e a guadagnare i primi 100 punti sono stati i due austriaci campioni continentali in carica Maximilian Pichler – Nico Edlinger che con il tempo di 1’04″26 (record della pista) hanno vinto la loro seconda gara nel circuito in carriera. Preceduti di 0″84 Paur / Hofer, mentre i fratelli Lambacher hanno pagato un gap di 1″54. Ai piedi del podio i romeni Deac/Coca, seguiti poi dai finlandesi Guzeloglu/Ercoskun, dai fratelli slovacchi Neupauer (6°) e Halcin (7°). Poi i cechi Hasek/Rydl (8°), Kwiecinski/Hudy (9°) e Plonka/Dawidowski (10°). Ultimi Mercak/Janosek della Repubblica Ceca. “Ci sentivamo davvero bene oggi; la nostra forma è perfetta”, ha spiegato Pichler che domenica con Edlinger gareggerà per la prima volta come leader della Coppa del Mondo.

Due azzurri sul podio anche nel singolo maschile che ha chiuso la prima giornata della tappa austriaca. A vincere è stato il padrone di casa Michael Scheikl che si è imposto in 1’59″35, ma alle sue spalle è grande Italia con Alex Oberhofer (+0″75) secondo, Fabian Brunner terzo (0″76) e Florian Clara quarto (+1″01). Scheikl ha festeggiato la sua nona vittoria in Coppa del Mondo, la sesta a Winterleiten. “Ho lavorato molto duramente durante l’estate, mi sono allenato molto. L’attrezzatura era eccellente oggi e sono soddisfatto. Questo è un inizio perfetto per l’inverno del Campionato del Mondo”, ha detto il veterano, aggiungendo: “Mi sto godendo il momento, ma domani le carte saranno mescolate”. Giornata negativa per il campione assoluto della Coppa del Mondo 2023/2024, Patrick Pigneter, uscito di pista in entrambe le manche, perdendo molto tempo e chiudendo così al venticinquesimo posto.

PROGRAMMA DOMENICA 22 DICEMBRE

• 9:00: Gara di doppio

• 9:30: 1a manche Singolare femminile

• 10:00: 1a manche Singolare maschile

• 11:00: Gara finale Singolare femminile

• 11:45: Gara finale Singolare maschile

I RISULTATI

I primi 3 singoli maschili (21/12/2024)

1. Michael Scheikl (AUT) – 1:59,35

2. Alex Oberhofer (ITA) – +0,75

3. Fabian Brunner (ITA) – +0,76

Top 3 singolare femminile (21/12/2024)

1. Evelin Lanthaler (ITA) – 2:01.71

2. Daniela Mittermair (ITA) – +0.70

3. Nadine Staffler (ITA) – +0.82

Top 3 del Doppio (21/12/2024)

1. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) – 1:04.26

2. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) – +0.84

3. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) – +1,54