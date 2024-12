Va a Jan Hoerl gara-1 della tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci in corso ad Engelberg, in Svizzera. L’austriaco chiude con 310.5 punti totali e riesce a prevalere sul connazionale Daniel Tschofenig, che si è fermato a 304.0 dopo i suoi due salti di finale. Sul podio ci sale anche il padrone di casa Gregor Deschwanden, che con il suo score di 298.7 riesce a piazzarsi davanti ai due tedeschi Andreas Wellinger e Karl Geiger. A chiudere la top-10 Anze Lanisek, Johann Andre Forfang, ieri secondo in qualificazione, Vladimir Zografski, Maximilian Ortner e infine il leader della classifica generale Pius Paschke. Alex Insam, unico azzurro in grado di superare il turno eliminatorio di ieri, non è riuscito ad andare oltre il primo salto quest’oggi, chiudendo in 40esima posizione la sua gara con un punteggio di 114.6.

1. Jan Hoerl (AUT) 310.5

2. Daniel Tschofenig (AUT) 304.0

3. Gregor Deschwanden (SUI) 298.7

4. Andreas Wellinger (GER) 291.5

5. Karl Geiger (GERI) 291.1

6. Anze Lanisek (SLO) 290.5

7. Johann Andre Forfang (NOR) 288.6

8. Vladimir Zografski (BUL) 286.7

9. Maximilian Ortner (AUT) 282.0

10. Pius Paschke (GER) 280.8

LA CLASSIFICA GENERALE

Nella classifica generale mantiene la testa ma perde qualche punto sul più immediato inseguitor Pius Paschke, ora a quota 702 contro i 551 di Hoerl e i 536 di Tschofenig. Poi Deschwanden, Kraft e Wellinger. Purtroppo fino a oggi ancora nessun italiano è andato a punti in Coppa nel corso di questa stagione.

1. Pius Paschke (GER) 702

2. Jan Hoerl (AUT) 551

3. Daniel Tschofenig (AUT) 536

4. Gregor Deschwanden (SUI) 419

5. Stefan Kraft (AUT) 407

6. Andreas Wellinger (GER) 366

7. Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) 319

8. Maximilian Ortner (AUT) 246

9. Karl Geiger (GER) 226

10. Anze Lanisek (SLO) 218

PREVC TRIONFA IN GARA-1

La gara femminile ha visto il secondo trionfo stagionale di Nika Prevc, che si è presa gara-1 in questo fine settimana che rappresenta il terzo appuntamento di quest’annata di Coppa del Mondo. La diciannovenne slovena con un punteggio complessivo di 283.4 punti ha dominato la prova odierna, superando chi aveva invece trionfato la scorsa settimana in Cina, ovvero la tedesca Katharina Schmid, la quale si è dovuta accontentare del secondo gradino del podio a dieci lunghezze dalla vincitrice. Terza posizione per Thea Minyan Bjoerseth, a sua volta abbastanza distante dalle prime due, mentre le prime fuori dal podio sono Lisa Eder e Alexandra Loutitt. L’Italia porta tre suoi rappresentanti in zona punti: la migliore è Lara Malsiner in 23esima posizione, poi riescono a chiudere nella top-30 anche Annika Sieff e Martina Ambrosi, rispettivamente 27esima e 28esima in classifica.

1. Nika Prevc (SLO) 283.4

2. Katharina Schmid (GER) 272.5

3. Thea Minyan Bjoerseth (NOR) 267.3

4. Lisa Eder (AUT) 257.5

5. Alexandra Loutitt (CAN) 254.4

6. Ema Klinec (SLO) 254.2

7. Eirin Maria Kvandal (NOR) 248.9

8. Selin Freitag (GER) 243.5

8. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 243.5

10. Anna Odine Stroem (NOR) 243.2

LA CLASSIFICA GENERALE

Nella generale di Coppa del Mondo c’è sempre al comando Katharina Schmid con i suoi 460 punti. Vittoria importante per Prevc, che si mette all’inseguimento della saltatrice teutonica, ma comunque ancora ben distante: 329 i punti conquistati fin qui dalla campionessa in carica. Poi troviamo Lisa Eder a 230, Selina Freitag a 226, Ema Klinec a 190, Eva Pinkelnig a 170. Chiudono la top-10 le tre norvegesi Kvandal, Bjoerseth e Stroem, più la canadaese Louitt. Lara Malsiner è attualmente 18esima con 72 punti; poco più indietro troviamo Annika Sieff, 22esima con 43 punti ottenuti.

1. Katharina Schmid (GER) 460

2. Nika Prevc (SLO) 329

3. Lisa Eder (AUT) 230

4. Selina Freitag (GER) 226

5. Ema Klinec (SLO) 190

6. Eva Pinkelnig (AUT) 170

7. Eirin Maria Ksvandal (NOR) 166

7. Thea Minyan Bjoerseth (NOR) 166

7. Anna Odine Stroem (NOR) 166

10. Alexandria Loutitt (CAN) 157