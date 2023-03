Ciclismo, Brugge-De Panne 2023 oggi in TV: orari e diretta streaming

La stagione delle classiche sul pavé inizia oggi con l’edizione 2023 della Brugge-De Panne, corsa belga che si snoda lungo i 211 km che collegheranno le due città da cui questo appuntamento prende il nome. Il percorso sorride sulla carta ai velocisti, che infatti affollano in massa la start list. Tra questi spiccano i nomi di Fabio Jakobson, Dylan Groenewegen e Fernando Gaviria che insieme a tanti altri cercheranno di succedere a Tim Merlier nell’albo d’oro. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della corsa è prevista per le 12:15, con l’arrivo che invece è stato programmato tra le 16:10 e le 16:40. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 14:45, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Sky Go e Now Tv. Sportface vi terrà aggiornati con news, classifiche e molto altro ancora.

SEGUI LA DIRETTA

PERCORSO BRUGGE-DE PANNE

FAVORITI BRUGGE-DA PANNE

DATA, ORARIO E TV BRUGGE-DA PANNE