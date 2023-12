Napoli-Braga 2-0, Mazzarri: “Potevamo anche perdere per passare il turno, abbastanza soddisfatto”

“Mi interessava non prendere gol, ultimamente abbiamo visto che la squadra era spesso molto lunga. Alcune cose ci sono riuscite, altre meno. Oggi è stata una giornata positiva”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, dopo la vittoria contro il Braga: “Ci bastava anche perdere 1-0 per passare il turno, sono abbastanza soddisfatto, abbiamo iniziato ora. Se sarò bravo a far capire ai ragazzi la difficoltà di essere campioni d’Italia, inconsciamente chi non era abituato a vincere deve rivedere il pericolo, sono contento che oggi queste cose si sono iniziate a rifare. Il cammino è lungo, vedremo di volta in volta se riusciremo a fare quello che ci siamo proposti. Sono abbastanza fiducioso, ora dimostriamolo col Cagliari”.

Su Natan: “Il ragazzo ha qualità, sono contento per lui, a volte per chi viene dal Brasile non è facile”. Sugli aspetti positivi: “La squadra saliva insieme alla palla, quando perdevamo palla si è rivisto il recupero immediato, cose che l’anno scorso erano da elogiare, secondo me questa cosa l’avevano un po’ persa”. Sul modulo: “Il 4-3-3 è bellissimo, se riesco a fare quello che mi sono prefissato questo è il modulo che mi piace di più. Se tanti anni fa le cose non andavano bene nel mio primo Napoli passavo al 4-3-3 dal 3-4-3”.