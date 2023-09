Champions, Europa e Conference League, prima giornata in tv: date, canali, orari e dove vedere le italiane

Torna il grande calcio europeo infrasettimanale con le 3 Coppe che vedranno impegnate sette squadre italiane nella fase a gironi. Martedì 19 settembre toccherà a scendere in campo a Milan e Lazio, mentre mercoledì, sempre in Champions League, sarà il turno di Inter e Napoli. Giovedì, come da tradizione, spazio all’Europa League con Roma e Atalanta, più la Fiorentina che riprova ad arrivare di nuovo in fondo in Conference League. Vediamo nel dettaglio tutte le partite in programma, gli orari e dove poterle vedere.

CHAMPIONS LEAGUE – Martedì 19 settembre

Ore 18:45 – Milan vs Newcastle (Diretta Sky Sport Uno, NOW e Infinity+)

Ore 21:00 – Lazio vs Atletico Madrid (Diretta Canale 5, Sky Sport Uno, NOW e Infinty+)

CHAMPIONS LEAGUE – Mercoledì 20 settembre

Ore 21:00 – Braga vs Napoli (Diretta Sky Sport Uno, NOW e Infinity+)

Ore 21:00 – Real Sociedad vs Inter (Diretta Amazon Prime Video)

EUROPA LEAGUE – Giovedì 21 settembre

Ore 18:45 – Sheriff Tiraspol vs Roma (Diretta Sky Sport Uno, NOW, Dazn)

Ore 21:00 – Atalanta vs Rakow (Diretta TV 8, Sky Sport Uno, NOW, Dazn)

CONFERENCE LEAGUE – Giovedì 21 settembre

Ore 18:45 – Genk vs Fiorentina (Diretta Sky Sport Arena, NOW, Dazn)