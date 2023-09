Milan-Newcastle, Pioli: “Loftus Cheek solo crampi. Maignan non sente molto dolore”

“Sono molto soddisfatto della prestazione. Abbiamo fatto una buona fase difensiva e una buona fase di costruzione. Purtroppo non abbiamo finalizzato occasioni in cui avremmo potuto sbloccare la partita. Peccato. Siamo stati più intensi e qualitativi rispetto a loro. Dobbiamo continuare così”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti inviolate contro il Newcastle. “Nel primo tempo, pensavo che Leao spaccasse la porta anziché colpire di tacco. L’aveva costruita bene. Meritavamo di vincere, ma possiamo uscire a testa alta pur sapendo che ci sono cose da migliorare – aggiunge il tecnico rossonero -. Ringrazio i tifosi che mi hanno applaudito, come capisco chi mi ha fischiato dopo il derby. La nostra tifoseria è unica e ci ha spinto fino alla fine. Non ho avuto paura che la squadra non rispondesse sul campo alla sconfitta con l’Inter. Domenica non è stato facile parlare alla squadra. Da lunedì ho invece rivisto le cose che volevo”. Capitolo infortunati: “Loftus-Cheek sembra solo un crampo. Maignan ha sentito qualcosa, ma dice che non sente molto male. È un leader, speriamo non sia grave. Sportiello ha fatto bene, così come Musah anche se va inquadrato di più tatticamente. Ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti e arriverà spesso il suo turno. Si gioca tanto, anzi troppo. Il rischio infortuni si alza di molto”.