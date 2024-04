Cesena-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Recanatese, match dello stadio Dino Manuzzi valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La vincitrice del girone B del campionato non vuole mollare nulla e ha intenzione di proseguire la festa promozione regalando un ennesima vittoria ai propri sostenitori. La formazione giallorossa, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di fare punti in trasferta per cercare di evirare la retrocessione diretta in Serie D. La formazione di casa arriva da una serie importante di vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di lasciare punti per strada, soprattutto in queste partite davanti ai suoi tifosi. Gli ospiti, invece, sono reduci da sette punti nelle ultime tre giornate e sperano di proseguire la serie positiva per avvicinarsi alla salvezza diretta. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 15 aprile alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

RISULTATI E CLASSIFICA