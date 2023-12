Cerimonia Collari d’Oro 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutto pronto per la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2023. Saranno settantadue gli atleti – record per un anno non olimpico – che oggi venerdì 22 dicembre, nella Palestra Monumentale del CONI riceveranno il “Collare d’oro”, la massima onorificenza sportiva concessa dal Comitato Olimpico Nazionale. Sarà il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, alla presenza della premier, Giorgia Meloni, e del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a consegnare le onorificenze. Grande attesa per Jannik Sinner e l’Italia della Coppa Davis, ma anche Pecco Bagnaia, Federica Brignone, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Gianmarco Tamberi e tanti altri. Appuntamento alle ore 11.00 con l’evento sarà visibile esclusivamente in diretta su Rai2 e in streaming su RaiPlay.