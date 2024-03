Cerignola-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Potenza, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine pugliese si trova a pochi punti dalla zona playoff e spera di portare a casa la vittoria per riuscire a rientrare nel lotto delle prime dieci in classifica. Anche la formazione lucana, dal suo canto, spera ancora di qualificarsi ai playoff e questo potrebbe essere un importante scontro diretto proprio per raggiungere questo obiettivo. I padroni di casa hanno raccolto appena tre punti nelle ultime cinque partite e hanno bisogno di tornare al successo se vogliono continuare a sperare nella qualificazione ai playoff. I lucani, dal loro canto, sono appaiati in classifica al Cerignola e spera di allungare per guadagnare posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

