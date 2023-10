Celtic-Lazio, Sarri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Lazio, dopo il pareggio ottenuto allo scadere contro l’Atletico Madrid grazie a Provedel, è pronta per tornare in campo contro il Celtic nel match valevole per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. I biancocelesti hanno bisogno di conquistare una vittoria per provare ad indirizzare la classifica del raggruppamento in proprio favore. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa alle ore 19:00 di martedì 3 ottobre; l’evento sarà trasmesso in diretta tv e in radio su Lazio Style Channel.

