Catanzaro-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Ceravolo per Catanzaro-Pescara, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I giallorossi, dopo aver festeggiato la promozione in Serie B all’Arechi contro il Gelbison, vogliono conquistare un altro successo per celebrare al meglio il trionfo anche davanti ai propri tifosi. La compagine abruzzese, invece, dopo la vittoria ottenuta contro la Turris, spera di dare seguito ai risultati per difendere il terzo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

