Recanatese-Montevarchi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Montevarchi, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I giallorossi, reduci da alcuni risultati altalenanti, sperano di dare seguito al successo ottenuto contro il Rimini per restare distanti dalla zona playout. La formazione ospite, invece, è all’ultimo posto in classifica e, dopo la sconfitta contro l’Imolese, spera di tornare a fare punti per alimentare le proprie speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

