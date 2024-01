Catanzaro-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catanzaro-Palermo, match del Ceravolo valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine calabrese, dopo la brutta sconfitta subita nel turno precedente contro la Feralpisalò, vuole assolutamente riscattarsi andando a caccia dei tre punti tra le mura amiche. I rosanero, dal canto loro, hanno una grande occasione per vincere uno scontro diretto in ottica playoff e non vogliono lasciarsela sfuggire. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 26 gennaio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

