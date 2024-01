Probabili formazioni Juventus-Empoli, ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium i bianconeri cercano ancora una vittoria per confermarsi al comando della classifica, mentre i toscani hanno bisogno di far punti su qualsiasi campo perché il penultimo posto è lì a non consentire voli pindarici. Chi vincerà? Andremo a conoscere le possibili scelte di Massimiliano Allegri e Davide Nicola. Di seguito ecco le probabili formazioni di Juventus-Empoli

JUVENTUS – Allegri spera di recuperare Rabiot e Chiesa, il primo sarà a disposizione, il secondo in ogni caso non sarà titolare e ci sarà ancora spazio a Yildiz.

EMPOLI – Nicola sta provando a dare una sferzata: davanti si cercano i gol degli attaccanti, Cancellieri torna dalla squalifica e giocherà dal 1′.

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic

Ballottaggi: Cambiaso 55% – Weah 45%, Yildiz 55% – Chiesa 45%

Indisponibili: De Sciglio, Kean

Squalificati: Pogba, Fagioli

Empoli (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz, Cacace; Zurkowski, Grassi, Maleh; Cancellieri, Shpendi, Cambiaghi

Ballottaggi: Shpendi 60% – Gyasi 40%

Indisponibili: Pezzella, Guarino, Bastoni, Ebuehi

Squalificati: –