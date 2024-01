Cagliari-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Torino, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Unipol Domus si scende in campo anche nel ricordo di Gigi Riva, ma i sardi devono comunque far punti per la salvezza, mentre i granata cercano una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni europee. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 26 gennaio.

Cagliari-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina e Fabio Bazzani e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi.