Catanzaro-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catanzaro-Lecco, match valevole del Ceravolo per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine giallorossa ha concluso il 2023 con due sconfitte e ora spera di ripartire nel nuovo anno nel miglior modo possibile, ovvero regalando una vittoria ai sui tifosi. Il club lombardo, dal suo canto, spera di ricominciare la propria corsa verso la salvezza strappando punti preziosi su un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 12 gennaio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

