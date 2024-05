Catanzaro-Cremonese in tv: canale, orario e streaming andata semifinale playoff Serie B 2023/2024

Alle 20:30 di martedì 21 maggio Catanzaro e Cremonese si sfideranno in occasione della sfida di andata delle semifinali playoff di Serie B 2023/2024. Tutto pronto per questa sfida con i grigiorossi che aprono il penultimo atto in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

LE INFORMAZIONI SUL RITORNO

Dopo il doppio confronto, in caso di parità di punteggio e di differenza reti, sarà la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato – quindi la Cremonese – a staccare il pass per la finale e a continuare a coltivare il sogno promozione. Non sono previsti dunque i tempi supplementari. La Cremonese vuole subito tornare in Serie A dopo la retrocessione della scorsa stagione e Giovanni Stroppa vuole subito un segnale forte a partire da questa partita di andata. Di fronte un Catanzaro che ha battuto 4-2 il Brescia nel turno preliminare. Quale sarà il risultato finale? Non resta che aspettare la diretta su Sky e Dazn.

DATA: Martedì 21 maggio

ORE: 20:30

TV e STREAMING: SKY, DAZN, SKY GO, NOW