Cremonese-Catanzaro in tv: canale, orario e streaming ritorno semifinale playoff Serie B 2023/2024

Alle 20:30 di sabato 25 maggio la Cremonese ospiterà il Catanzaro in occasione della partita di ritorno della semifinale playoff di Serie B 2023/2024. L’obiettivo della promozione in Serie A (per i grigiorossi sarebbe un ritorno immediato dopo la retrocessione della scorsa stagione) continuerà per una sola squadra e allo ‘Zini’ è tempo di verdetti su chi potrà continuare a coltivare il sogno. Nell’ultimo impegno il Catanzaro è riuscito ad avere la meglio per 4-2 contro il Brescia e ora non vuole fermarsi. Il regolamento parla chiaro. Dopo le due gare, in caso di parità di punteggio e di differenza reti, la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato – in questo caso la Cremonese, quarta classificata nella stagione regolare – si qualificherà per la finale. Non sono previsti dunque i tempi supplementari, né ovviamente i calci di rigore.

La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà la finalista? Non resta che scoprirlo su Sky e Dazn.

DATA: Sabato 25 maggio

ORARIO: 20:30

TV e STREAMING: SKY, DAZN, SKY GO, NOW