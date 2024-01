Casertana-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Messina, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione di casa sta stupendo tutti ed è in piena lotta per la promozione in Serie B, dunque, l’obiettivo è quello di continuare ad alimentare questo sogno. La squadra siciliana, dal suo canto, ha bisogno di ottenere dei punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

