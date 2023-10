Casertana-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sull data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Catania, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa finora hanno ottenuto soltanto pareggi e ora vogliono assolutamente centrare la loro prima vittoria in questa stagione davanti ai loro tifosi. La formazione siciliana, dal suo canto, è reduce dalla sconfitta di Foggia e spera di tornare al successo per allontanarsi dai bassi fondi della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

