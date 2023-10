Highlights Canelo Alvarez vs Jermell Charlo, Mondiale supermedi 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 47

Il video con gli highlights della sfida tra Saul Canelo Alvarez e Jermell Charlo, valida per il Mondiale dei pesi supermedi 2023. Il talento messicano domina sul ring di Las Vegas e diventa il primo nella storia a difendere per tre volte il titolo dei pesi supermedi unificati. Verdetto unanime dei giudici in favore di Canelo; niente da fare per Charlo, mai davvero in grado di opporre resistenza. Di seguito gli highlights del combattimento.