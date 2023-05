Diffidati Empoli-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista del Milan

Dopo la sconfitta arrivata con il Siviglia nella semifinale di Europa League, la Juventus torna in campo al Castellani per affrontare l’Empoli nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita molto importante per gli uomini di Massimiliano Allegri, che vanno a caccia di preziosi punti in ottica qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri qui non dovranno fare attenzione ai cartellini gialli poiché, in vista del prossimo turno non c’è nessuno nella lista dei diffidati. Saranno però squalificate due pedine fondamentali: Danilo e Cuadrado, che salteranno la gara con i toscani e che torneranno per la gara contro il Milan.