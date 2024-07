Calendario Mondiali softball 2024: programma, orari e diretta tv

Tutto pronto per i Mondiali di softball 2024, in programma da lunedì 15 a sabato 20 luglio a Castions di Strada, in provincia di Udine: ecco il calendario e le informazioni per seguire le partite. La località friulana ospita per la prima volta i Campionati Mondiali, che vedranno al via 8 squadre. Fra queste anche l’Italia del Ct Federico Pizzolini, che proprio a Castions di Strada hanno conquistato il titolo europeo nel 2021 ed ora vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per centrare un altro importante risultato.

STREAMING E TV – Tutte le partite dell’Italia ed i migliori match (compresa la finalissima) dei Mondiali di Softball 2024 saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport, visibili anche in streaming su Sky Go e Now, con il commento di Nicolò Gatti e Michele Gallerani ed aggiornamenti quotidiani sul canale di all-news sportivo Sky Sport 24. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

CALENDARIO MONDIALI SOFTBALL 2024

LUNEDI’ 15 LUGLIO

11.00 Australia-Giappone (Gruppo B)

14.00 Porto Rico-Olanda (Gruppo B)

16.30 Canada-Usa (Gruppo A)

20.30 Cina-Italia (Gruppo A) – Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

MARTEDI’ 16 LUGLIO

11.00 Giappone-Porto Rico (Gruppo B)

14.00 Cina-Canada (Gruppo A)

17.30 Olanda-Australia (Gruppo B)

20.30 Italia-Usa (Gruppo A) – Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

MERCOLEDI’ 17 LUGLIO

11.00 Olanda-Giappone (Gruppo B)

14.00 Usa-Cina (Gruppo A)

17.30 Australia-Porto Rico (Gruppo B)

20.30 Italia-Canada (Gruppo A) – Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

GIOVEDI’ 18 LUGLIO

11.00 Round piazzamenti A4-B4

14.00 Round piazzamenti A3-B3

17.30 Super Round A2-B2

20.30 Super Round A1-B1

VENERDI’ 19 LUGLIO

11.00 Round piazzamenti B4-A3

14.00 Round piazzamenti A4-B3

17.30 Super Round B2-A1

20.30 Super Round A2-B1

SABATO 20 LUGLIO

17.00 Finale per il bronzo 4° classificata Super Round-3° classificata Super Round

20.00 Finale per l’oro 2° classificata Super Round-1° classificata Super Round – Diretta Sky Sport Arena