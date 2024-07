Regolamento Mondiali softball 2024: la formula e come funziona

Il regolamento dei Mondiali di softball 2024, in programma da lunedì 15 a sabato 20 luglio a Castions di Strada, in provincia di Udine: ecco la formula e tutto quel che serve sapere. L’Italia ospita per la prima volta i Campionati Mondiali, proprio nella località friulana dove nel 2021 le azzurre si sono laureate Campionesse d’Europa. Le ragazze del Ct Federico Pizzolini vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per centrare un altro piazzamento di peso, ma la concorrenza non starà certo a guardare. Le squadre al via in questa fase finale della World Cup sono otto, suddivise in due gironi. Terminati i gironi, le squadre verranno divise in altri due raggruppamenti: le prime due classificate del girone A incontreranno le prime due del gruppo B nel Super Round, mentre le altre quattro squadre si incroceranno nel Placement Round per stabilire le posizioni dalla quinta all’ottava.

La classifica dei gironi viene stilata in base al numero di vittorie. In caso di parità tra due o più squadre (nei gironi, nel Super Round e nel Round piazzamenti), si guarderanno gli scontri diretti ed a prevalere sarà la squadra che negli scontri diretti ha ottenuto più vittorie. Qualora la parità persistesse, sarà il nuovo criterio del TQB (Team Quality Balance), calcolato utilizzando la formula (punti segnati/inning giocati alla battuta) – (punti concessi/inning giocati in difesa). In caso di ulteriore parità, si seguiranno i seguenti criteri, nell’ordine: il miglior ER-TQB (Earned Runs Team’s Quality Balance), la miglior media di battuta nelle partite tra le squadre a pari merito e, infine, il lancio della moneta.

COME FUNZIONA IL SOFTBALL – Ogni partita vede confrontarsi due squadre, che si alternano in attacco e in difesa in ciascun inning. L’obiettivo della difesa è quello di eliminare i battitori avversari: al terzo out le parti si invertono e la squadra in difesa passa alla battuta. Per ottenere punti in attacco, i battitori devono riuscire a conquistare tutte le basi (completare il “giro”) e fare ritorno in casa base. Ciascun match è suddiviso in sette inning, al termine dei quali vince la squadra che ha conquistato più punti. Nel girone, la sfida si può interrompere anticipatamente anche per la cosiddetta “mercy rule”, ossia per manifesta inferiorità, quando un team al termine della terza ripresa ha uno scarto di almeno 15 punti sull’avversario, di 10 punti al termine del quarto inning oppure di 7 punti dopo il quinto inning.