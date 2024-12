Tutto pronto per le Finali dell’ISU Grand Prix 2024/2025 di pattinaggio artistico di scena a Grenoble, in Francia, da giovedì 5 a domenica 8 dicembre: ecco, di seguito, il calendario completo dell’evento. Ultimo atto del massimo circuito internazionale di pattinaggio di figura, che vedrà scendere in pista sia gli atleti della categoria Junior che di quella Senior. L’Italia sarà presente per la prima volta nella storia in cinque categorie grazie a Daniel Grassl (individuale maschile), Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (coppie di artistico), Charlène Guignard/Marco Fabbri (danza) e Noemi Maria Tali/Noah Lafornara (danza juniores). Di seguito, il programma completo delle Finali del Grand Prix con date e orari italiani e le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Le gare delle Grand Prix Finals 2024 sono visibili in diretta streaming integrale per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, mentre sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (visibili anche per gli abbonati Sky, Now e Dazn) verranno trasmesse alcune gare in diretta ed altre in differita. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati per non perdersi alcuna emozione.

Calendario Finali Grand Prix Grenoble 2024

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE

16:30-17:20 Coppie d’artistico junior – Programma breve

17:40-18:23 Individuale femminile junior – Programma breve

18:45-19:35 Coppie di danza junior – Danza ritmica

19:55-20:46 Coppie d’artistico senior – Programma breve

21:05-21:49 Individuale femminile senior – Programma breve

VENERDI’ 6 DICEMBRE

16:15-16:58 Individuale maschile junior – Programma breve

17:20-18:09 Individuale femminile junior – Programma libero

18:30-19:21 Coppie di danza senior – Danza ritmica

19:45-20:45 Coppie d’artistico senior – Programma libero

21:05-21:49 Individuale maschile senior – Programma breve

SABATO 7 DICEMBRE

13:30-14:23 Individuale femminile senior – Programma libero

14:45-15:34 Individuale maschile junior – Programma libero

15:55-16:50 Coppie di danza junior – Programma libero

18:20-19:16 Coppie d’artistico junior – Programma libero

19:40-20:39 Coppie di danza senior – Programma libero

21:00-21:53 Individuale maschile senior – Programma libero

DOMENICA 8 DICEMBRE

14:00-16:00 Gala di esibizione